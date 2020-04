A Bairrada voltou a subir em termos de novos casos de COVID-19. Conhecidos já os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) para esta sexta-feira dia 24, a Bairrada soma um total de 190 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 5 que ontem), embora dizendo respeito a 81% dos casos totais confirmados, adverte a DGS. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta o número de 50 infetados (42 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 38, quando no boletim diário não vai além dos 17.

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Águeda continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (50), seguindo-se Cantanhede (43), Oliveira do Bairro (38), Anadia (28), Vagos (17) e Mealhada (14).

A nível nacional, a informação divulgada há momentos no boletim epidemiológico diário da DGS dá conta que há um total de 854 óbitos, mais 34 nas últimas 24 horas. Em termos de casos positivos, temos um aumento de 444 novos casos desde ontem , sendo agora de 22.797 o número total de infetados no país.

Segundo o balanço da DGS para esta sexta-feira, estão 1.068 pessoas internadas, das quais 188 a serem tratadas em Unidades de Cuidados Intensivos. A grande maioria dos doentes infetados (19.647) está a recuperar em casa, havendo ainda registo de 1.228 casos de recuperação.