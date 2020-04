Depois de um dia de ligeiro abrandamento de casos no país (e na Bairrada), as últimas 24 horas trouxeram novos aumentos em termos de infetados. Segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde, para hoje, dia 30 a Bairrada soma um total de 229 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 6 que ontem). Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta o número de 61 infetados (44 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 44, quando no boletim diário não vai além dos 24.

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Águeda continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (61), seguindo-se Cantanhede (51), Oliveira do Bairro (44), Anadia (37), Vagos (19) e Mealhada (17).

A nível nacional, há a lamentar 989 mortos associados à COVID-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 25.045 infetados (mais 540 do que ontem), indica o boletim epidemiológico divulgado pela DGS.

No registo de recuperados, hoje temos um total de 1.519 (mais 49 do que ontem).

Os dados indicam ainda que 968 pessoas estão internadas, menos 12 do que na quarta-feira, 172 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos, (mais três).