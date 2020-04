A Concelhia do PSD de Anadia enviou, na última semana, a Teresa Cardoso, presidente da câmara municipal de Anadia, 16 propostas que, segundo os social-democratas, “visam contribuir para uma atuação mais eficiente das autoridades municipais, tanto no combate à pandemia como no alívio de alguns dos efeitos económicos e sociais desta.”

Na missiva, assinada pelo líder da Concelhia, João Nogueira de Almeida, defende que se isentem os operadores económicos do pagamento de taxas e licenças cuja criação e cobrança sejam da responsabilidade da Câmara Municipal, assim como isentar do pagamento do consumo de água as famílias em dificuldades económicas por causa da pandemia.

Os social-democratas defendem ainda que a autarquia deve estudar a possibilidade de comparticipar em parte o pagamento dos consumos de eletricidade e gás das famílias em dificuldades económicas, assim como não cobrar o consumo de água e a taxa de resíduos sólidos urbanos aos estabelecimentos comerciais e industriais que tenham sido encerrados, total ou parcialmente, por determinação do Governo.

