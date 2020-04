A Câmara Municipal de Anadia continua a reforçar com material de proteção individual todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, bem como Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários de Anadia, GNR (Anadia e Sangalhos) e Centro de Saúde de Anadia, com vista a combater a propagação do coronavírus Covid-19.

Em nota enviada ao JB, a autarquia avança que estando “ciente das dificuldades por que estão a passar todas estas Instituições, distribuiu esta semana mais uma remessa de diverso material de proteção individual, nomeadamente luvas, batas descartáveis, máscaras cirúrgicas, aventais descartáveis, fatos de proteção (impermeáveis e simples), toucas, cobre sapatos, cobre mangas, óculos de proteção, viseiras e gel desinfetante.”

Com esta ação a autarquia anadiense pretende colmatar as dificuldades existentes nas diferentes instituições, garantindo assim que os seus profissionais possam assegurar, com toda a segurança, os respetivos serviços de apoio, nas várias áreas de atuação, acrescenta a nota enviada ao jornal.

De realçar que algum do material entregue às Instituições resulta da oferta de diversas empresas e particulares que continuam a mobilizar-se para esta causa, contudo, a grande parte do mesmo foi adquirido pela Câmara Municipal de Anadia.

Este investimento em toda esta fase de prevenção e mitigação da pandemia, ronda já os cem mil euros, por parte da Autarquia.

O Município de Anadia sublinha ainda que vai manter-se atento às necessidades e preocupações das instituições, bem como da população em geral e, nesse sentido, irá continuar a adquirir mais material de proteção individual e outros equipamentos, com vista a repor os respetivos stocks.