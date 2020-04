A Junta de Freguesia (JF) de Valongo do Vouga, no âmbito da delegação de competências da Câmara de Águeda e apesar do encerramento das escolas, continua a fornecer cerca de 80 refeições aos alunos do Escalão A do pré e 1.º Ciclo da Escola Básica n.º 1 de Arrancada do Vouga. Estas refeições são embaladas em kits e levadas a casa de cada um dos beneficiários e, além destas, a JF está também a levar refeições – no quadro deste apoio e de assistência social – a um conjunto de famílias carenciadas e sinalizadas da freguesia.

“É um serviço da maior importância e relevância, tendo em conta as necessidades e carências destas famílias”, refere Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda,

