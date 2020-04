A Assembleia Municipal de Anadia, tendo em conta o contexto epidemiológico que o país está a atravessar e em observância a regras que decorrem do Estado de Emergência, em consonância com a Câmara Municipal, decidiu cancelar todas as iniciativas que estavam previstas para as comemorações do 46.º aniversário do 25 de abril de 1974.

Em nota enviada à imprensa, o presidente da Assembleia Municipal de Anadia sublinha que “não se encontram reunidas as condições” para que se possa levar a cabo as diversas ações previstas que “iriam envolver muitas pessoas e associações de todo o concelho”.

O autarca deixa um agradecimento público a todos os que se disponibilizaram na organização do evento agora cancelado.