Um acidente entre um veículo pesado e um trator, na tarde desta segunda-feira, está a condicionar o trânsito na zona da Landiosa, no IC2, em Aguada de Baixo.

O alerta para os socorristas foi dado por volta das 16h15. Estão no local 9 operacionais dos Bombeiros de Águeda e de Oliveira do Bairro, apoiados por três viaturas. Fonte dos bombeiros confirma, para já ao JB, um ferido com gravidade.