Um morto é o resultado de uma colisão frontal que envolveu uma moto e um veículo ligeiro de mercadorias ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 12 de maio, no IC2, na zona de Aguim – Anadia.

A vítima mortal era o condutor da moto, um homem de 45 anos, de Aveiro e que seguia no sentido norte-sul.

Ao JB, Bruno Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia, refere que o acidente aconteceu por volta das 8h30, numa zona de reta e que da colisão resultou uma vítima mortal.

Foto: Fernando Bacana

Foto: Fernando Bacana



As operações de socorro, que obrigaram ao corte das duas faixas de rodagem do IC-2 durante aproximadamente duas horas, envolveram os bombeiros voluntários de Anadia e ainda a VMER do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.



O Posto Territorial de Anadia da GNR tomou conta da ocorrência.