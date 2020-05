A Câmara Municipal de Anadia, as Juntas de Freguesia e diversas costureiras do concelho estão a trabalhar em conjunto num projeto de produção e distribuição de máscaras comunitárias a toda a população, no âmbito do Programa “Anadia Estamos Juntos”.

Ao todo serão distribuídas pela comunidade anadiense 30 mil máscaras reutilizáveis, duas por cada habitação, comércio e indústria. A confeção das máscaras já teve o seu início há algum tempo e conta com a participação de diversas costureiras de vários pontos do concelho. A distribuição estará a cargo das Juntas de Freguesia e deverá acontecer nos próximos dias.

Uma das Juntas de Freguesia que já começou a distribuição, no último domingo, foi a da Moita. O autarca José Arlindo Simões vai distribuir na sua freguesia 2400 máscaras, tendo a ação começado nas povoações mais serranas da freguesia.

A JB elogiou esta parceria da Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia, destacando a importância de sensibilizar as populações para o uso da máscara como forma de proteção pessoal, neste período de desconfinamento e regresso à normalidade possível.

De referir ainda que uma das recomendações da Direção-Geral da Saúde prende-se com a utilização de máscaras por todas as pessoas em ambientes fechados e com um elevado número de pessoas, nomeadamente serviços públicos (Câmara Municipal de Anadia, Loja do Cidadão, entre outros), transportes públicos, supermercados, farmácias, mercados e comércio local.