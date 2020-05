O Município de Anadia vai assumir a realização de testes de despiste da Covid-19 (testes serológicos) aos assistentes operacionais da Autarquia e aos Educadores de Infância que exercem funções nos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar da rede pública do concelho, que retoma a sua atividade na próxima segunda-feira, dia 1 de junho.

A autarquia decidiu avançar com esta medida de prevenção e que permitirá mitigar a propagação, caso seja detetado algum caso positivo, reorganizando-se os recursos a afetar aqueles estabelecimentos de ensino.

Tal iniciativa autárquica “deve-se ao facto de não ter havido nenhuma indicação, por parte do Ministério da Educação nesse sentido, sendo certo que os profissionais do ensino Pré-Escolar que funciona nas Instituições Particulares de Solidariedade Social realizaram testes por iniciativa do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social”, revela nota À imprensa. Ao todo serão efetuados, ainda no dia de hoje, 28 de maio, cerca de 50 testes.

Com esta ação, a Câmara Municipal de Anadia pretende assegurar condições de segurança e de confiança, tanto para quem presta serviço nos estabelecimentos de ensino, como aos encarregados de educação e respetivas famílias.