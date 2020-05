A Bairrada registou três novos infetados como o novo coronavírus desde a passada sexta-feira, dois de Cantanhede e um de Oliveira do Bairro. A região tem agora 262 registos desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Segundo os números da DGS, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (68), seguindo-se Águeda (62), Oliveira do Bairro (49), Anadia (43), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional há o registo de 1.247 mortes relacionadas com a COVID-19, mais 16 do que ontem (segunad-feira), e 29.432 infetados, mais 223 do que ontem, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

O número de doentes internados em unidades hospitalares é de 629 (mais um), dos quais 101 (menos quatro) estão em unidades de cuidados intensivos.

Relativamente ao elevado número de doentes recuperados há apenas mais um caso nas últimas 24 horas, sendo ao dia de hoje de 6.431 os doentes recuperados