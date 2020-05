A Bairrada mantém, desde quinta-feira, um total de 276 infetados com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (71), seguindo-se Águeda (65), Oliveira do Bairro (52), Anadia (43), Vagos (27) e Mealhada (18).

A nível nacional, temos a lamentar mais 14 mortos desde ontem. Portugal tem agora 1.383 óbitos devido a complicações associadas à COVID-19. Foram ainda detetados mais 350 casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que perfaz um total de 31.946 doentes desde o início da pandemia.

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela ainda que há 529 doentes internados (mais 17 do que ontem), estando 66 a ser acompanhados em unidades de cuidados intensivos (mais um) por inspirarem mais cuidados.

Até à data, foram sinalizadas 18.911 recuperações, estando ainda 11.123 pessoas a recuperar em casa, enquanto 1.568 aguardam o resultado laboratorial de testes ao novo coronavírus.