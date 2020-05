A Bairrada não registou nenhum infetado com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Recprde-se que a Bairrada soma um um total de 247 infetados desde o início da pandemia. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta agora o número de 57 infetados (56 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 47, quando no boletim diário não vai além dos 28. Vagos tem 23 (quando a DGS refere 20).

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (63), seguindo-se Águeda (57), Oliveira do Bairro (47), Anadia (40), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional, há a lamentar mais 9 mortes desde ontem, quarta-fera, devido a complicações associadas à COVID-19, elevando para 1.114 o número de óbitos registados desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico diário divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de mais 553 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 27.268 o total de doentes com COVID-19 em Portugal.

O número de doentes recuperados voltou a aumentar. Há mais 164 casos, num total de 2.422 doentes recuperados, a nível nacional.

Internados em unidades hospitalares estão 842 pessoas, menos 32 do que ontem, das quais 127 em unidades de cuidados intensivos (menos oito do que os indicados ontem no boletim da DGS).