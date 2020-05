Vivemos um momento extraordinário, que exige uma resposta à altura por parte das empresas, em particular as eleitas com o estatuto PME Excelência. O percurso destas empresas de exceção é uma boa notícia, que fala de reconhecido mérito e de uma esperança acrescida para o regresso da atividade económica.

Em condições mais desafiantes como as que vivemos, ainda é mais importante contar com o exemplo inspirador de empresas que fazem a diferença.