Está decidido: as festividades em honra do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos não serão realizadas, este ano. A decisão, concertada entre a autarquia e a paróquia de Vagos, tem em conta, de acordo com a Câmara, a “excecionalidade do momento em que vivemos, e dentro dos princípios fundamentais da saúde pública e da segurança de todos os vaguenses”.

Em comunicado, o executivo de Silvério Regalado quer ainda evitar a presença, no santuário mariano, de “todos os milhares de peregrinos devotos, que visitam o município de Vagos, para celebrar e festejar esta data marcante para o nosso concelho”.

De referir que a verba consignada para a realização das festas está, segundo a câmara, a ser aplicada “na aquisição de testes COVID-19 e de equipamentos de proteção”, para serem mais tarde distribuídos pelas autoridades.

