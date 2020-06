O Município de Anadia decidiu realizar a Feira da Vinha e do Vinho 2020. A 17.ª edição, que decorrerá de 20 a 28 de junho, será exclusivamente online. O programa do evento inclui concertos, testemunhos de produtores vitivinícolas e sessões de show cooking. Esta será uma edição especial, disponível através da internet, e focada no concelho de Anadia.

Todos os conteúdos que fazem parte do programa da Feira da Vinha e do Vinho 2020 serão apresentados aos “visitantes” online, via página de Facebook, conta do Youtube e site do Município de Anadia, e também através da página de Facebook da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia. A inauguração desta edição está marcada para o dia 20 de junho, às 14h30.

Nos nove dias do evento, haverá várias sessões do “Espaço Produtor”, que darão a conhecer alguns produtores vitivinícolas do concelho, que se quiseram associar a esta iniciativa. Estas sessões, que vão também servir para promover produtos vitivinícolas, começam com uma entrevista pré-gravada e terminam com um momento em direto, no qual os “visitantes” vão poder interagir com o produtor, fazendo comentários ou colocando questões.

No que diz respeito à animação, a feira vai apresentar vários concertos, protagonizados por grupos musicais de associações culturais do concelho. Todas as noites da feira vão terminar com a animação de um DJ.

As sessões de show cooking serão protagonizadas por alunos do Curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria da VITI – Escola Profissional de Anadia, que vão ensinar a confecionar pratos e sobremesas típicos da região. A confeção será gravada por alunos do Curso de Técnico de Multimédia, da Escola Básica e Secundária de Anadia. Estes alunos vão também responsabilizar-se pela edição do vídeo.

De 20 a 28 de junho, os restaurantes do concelho de Anadia vão ser desafiados a integrar na sua ementa o “Menu Feira da Vinha e do Vinho”, centrado em pratos bairradinos. O Município de Anadia pretende, desta forma, apoiar e promover o setor da restauração, fortemente afetado pela pandemia de Covid-19.

Segundo Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, a realização desta edição especial do “evento cultural de maior dimensão do concelho” tem dois objetivos fundamentais: animar os munícipes, cumprindo normas de segurança exigidas pela atual pandemia, e “apoiar, promover e valorizar Anadia e os anadienses”. A autarca acredita que “parar não resolve o problema” e que a solução está na “adaptação à nova realidade”.