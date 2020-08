O Anadia Futebol Clube apresentou, no passado sábado, o plantel e equipa técnica para a próxima temporada, elevando a fasquia dos objetivos para a disputa do “play-off” de acesso à II Liga.

Apostando num plantel cheio de novidades, onde se mantêm apenas dois nomes da última temporada, o clube anadiense anunciou a finalização, dentro de uma semana, do processo para a constituição de uma SAD para a equipa sénior, com fundos do grupo japonês “Football Inovation Japan”, que através do Anadia faz assim o primeiro investimento em solo português.

