O Município de Anadia lançou uma aplicação (App) para dispositivos de comunicação móveis. “Anadia + Digital” é a designação da nova ferramenta digital com a qual, a autarquia pretende alcançar uma maior aproximação e interação com os munícipes ou com quem visita o concelho. Esta aplicação, agora implementada pela Câmara, nasce a partir de um projeto apresentado, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem Anadia, pelo anadiense José Maria Andrade.

Com esta aplicação os utilizadores têm acesso a um vasto conjunto de informações, desde noticias, eventos, pontos de interesse turísticos e culturais, entre outro tipo de informações úteis sobre o Município. A nova ferramenta permite ainda a pesquisa e partilha nas redes sociais, bem como a apresentação de sugestões.

Através do “Anadia + Digital” os munícipes poderão ainda solicitar a emissão de novos cartões (Anadia Jovem, Anadia Sénior, da Biblioteca e da Piscina), mediante o preenchimento de formulário adequado, possibilitando, para o efeito, o envio dos documentos comprovativos necessários, procedendo, posteriormente às notificações para levantamento presencial do cartão.

No caso do Anadia Jovem e Anadia Sénior, permite ainda a visualização de informações referentes aos benefícios para os portadores destes cartões, bem como a informação das entidades aderentes, nomeadamente empresas que concedem descontos neste âmbito. Também a informação necessária no que concerne às vantagens para os portadores dos cartões das piscinas e biblioteca municipal está aqui disponível.

Esta solução digital tem acautelada a conformidade e observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados e ademais legislação complementar em vigor e permite o acesso a informação útil.

A App é gratuita e está disponível para instalação nas plataformas digitais GooglePlay (Android) e Appstore (Iphone).