Uma visita guiada ao céu noturno, na envolvente dos moinhos de S. Romão, na Freguesia de Sto. André de Vagos, é a proposta da Câmara Municipal, para a noite desta quarta-feira, dia 12 de agosto, pelas 22h.

A orientação pela estrela Polar, a identificação das constelações e as suas lendas, a cor das estrelas e as suas temperaturas, observação de enxames de estrelas, nebulosas e galáxias distantes… é o que se propõe.

Guiados pelo Professor José de Matos, da FISUA – Associação de Física da Universidade de Aveiro, os visitantes irão aprender um pouco mais sobre as estrelas, planetas e outros corpos celestes.

Devido à Covid-19, este ano não haverá partilha de telescópios ou binóculos. A exploração do céu será feita à vista desarmada. No entanto, caso possua binóculos próprios, poderá levá-los.

Esta atividade é organizada pela Câmara Municipal de Vagos, conta com a participação da FISUA e é realizada no âmbito das atividades de educação ambiental do programa Bandeira Azul.

A participação é gratuita com inscrição obrigatória para o e-mail: isabel.rosado@cm-vagos.pt . A sessão está limitada a um máximo de 20 participantes e a sua realização dependerá das condições favoráveis do tempo.