Face à inviabilidade de realizar o Portugal MXGP na data inicialmente acordada com o promotor devido à situação global do Coronavírus (Covid-19), foi colocada à disposição do Águeda Action Club – ACTIB, nova data para a sua realização.Nessa fase, o clube aguedense encetou todos os esfor...