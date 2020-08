Cerca de 16.500 metros quadrados de floresta mista foram consumidos pelas chamas, esta terça-feira, num incêndio em Ançã, concelho de Cantanhede, informaram os bombeiros locais.

O alerta foi dado às 14h30 e no local estiveram 24 elementos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, apoiados por sete viaturas e ainda equipas dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, dos Bombeiros Voluntários de Soure e do GIPS da GNR, num total de 64 operacionais e 17 veículos. Dois meios aéreos colaboraram igualmente no combate às chamas.

O incêndio foi dado por extinto às 20h35.