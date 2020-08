A Pista de XCO, na Curia-Tamengos, Anadia, inaugurada há pouco mais de um ano, vai ser palco de mais uma prova nacional, o Campeonato Nacional de XCE. O evento desportivo está agendado para o próximo dia 30 de agosto (domingo), a partir das 9h30.

Até ao momento a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) contabiliza mais de 250 inscritos, oriundos de 34 localidades, de norte a sul do país, distribuídos pelas categorias de Cadetes, Juniores, Sub-23, Elites e Masters, masculinos e femininos.

A Pista de XCO vai ser ainda palco do Encontro de Escolas de BTT, no âmbito do Troféu 60 anos do Aniversário da Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL), que decorrerá, no dia anterior, 29 de agosto (sábado), a partir das 10h. A prova realizar-se-á nos escalões de Pupilos, Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis. Até ao momento encontram-se inscritos cerca de cem atletas, em representação de oito equipas. As inscrições terminam a 26 de agosto.

As provas são organizadas pela FPC e ACBL, com o apoio do Município de Anadia.

Face aos constrangimentos derivados da Covid-19 não será permitido público, em ambos os eventos.