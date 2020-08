O Município de Anadia, em parceria com o GAL Aveiro Sul e a AIDA – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, vai levar a efeito, esta quarta-feira, 5 de agosto, pelas 14h30, no auditório do Curia Tecnoparque, uma apresentação sobre os apoios financeiros ao emprego, no âmbito do “+CO3SO” – Sistema de Apoios ao Emprego e ao Empreendedorismo. Os interessados também poderão assistir online, através do Facebook do Curia Tecnoparque, à sessão. A participação é gratuita.

Podem candidatar-se a estes apoios os empreendedores, as micro, as pequenas e as médias empresas, bem como cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, instituições particulares de solidariedade social, associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local, entre outras.

Os apoios a conceder, no âmbito do “+CO3SO” Emprego Urbano e do Empreendedorismo Social, são financiados pelo Fundo Social Europeu (FSE), revestindo a forma de subvenção não reembolsável.

Está prevista uma comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora.

As inscrições estão disponíveis através do link https://forms.gle/faUT2EqHKBx8XpiW6.