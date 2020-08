Incêndio florestal em Oliveira do Bairro

O incêndio florestal na zona do Furadouro (freguesia de Oiã), no concelho de Oliveira do Bairro, está a ser combatido por 25 operacionais das corporações de Oliveira do Bairro, Anadia e Águeda, cinco viaturas e um meio aéreo.

O incêndio em povoamento florestal terá começado por volta das 16h, muito perto de uma empresa, contudo, até ao momento nenhuma empresa ou habitação está em risco. ...

Photo