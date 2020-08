A Câmara Municipal de Anadia vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia na aquisição de um semirreboque cisterna de alumínio, com capacidade para cerca de 30 mil litros, representando um investimento superior a 30 mil euros. O apoio foi aprovado na última reunião de executivo, no passado dia 5 de agosto.

A necessidade de adquirir uma nova cisterna deve-se ao facto de a atual ter atingido o seu tempo útil de vida, não conseguindo, por isso, responder às diversas solicitações.

Para além de reabastecer os carros de bombeiros no que concerne ao combate aos incêndios, este meio tem colaborado com o Município de Anadia, designadamente no que respeita ao transporte de água para as povoações em que o abastecimento local à população tem registado algumas quebras.