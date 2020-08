A Rota da Vinha vai ser inaugurada no próximo domingo, 16 de agosto, com algumas ações no âmbito de uma parceria do Município de Cantanhede com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e as Juntas de Freguesia de Cordinhã e Ourentã, num percurso se estende ao longo de um trajeto de 14 Km, repartindo-se pelas duas freguesias.

A iniciativa tem o seu início agendado para as 17h, no Largo do Terreiro, em Cordinhã, com a realização da cerimónia de inauguração, a que se segue uma pequena caminhada de participação livre de cerca de 3 Km até ao Largo do Olival, em Ourentã.

A concluir, os participantes poderão usufruir de apresentações vínicas e gastronómicas, de forma a assinalar a abertura oficial de um itinerário concebido para fomentar a descoberta das vinhas da Região Demarcada da Bairrada, um património tão importante para as freguesias de Cordinhã e de Ourentã, assim com os seus importantes recursos naturais e biodiversidade.

O projeto foi desenvolvido pelo Município de Cantanhede no âmbito de uma ação de estruturação de um produto turístico promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, tendo em vista a Valorização dos Corredores de Património Natural da Região de Coimbra, neste caso tendo como referência a vinha e o vinho. O percurso permite vivenciar, ao longo do ano, as diversas fases desta atividade centenária, que vão desde a poda e empa que se realizam no inverno, passando pela floração das videiras, que ocorre na primavera, e pela chamada “poda verde” que se concretiza no verão, concluindo-se, no outono, com a tão desejada e ansiada vindima.