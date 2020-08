O 19.º Festival O Gesto Orelhudo vai acontecer. Terá lugar de 7 a 11 de outubro, no CAA – Centro de Artes de Águeda. Tim, João Gil, Vitorino, Sérgio Godinho e Ana Bacalhau são alguns dos nomes que protagonizam os grandes espetáculos nacionais já confirmados para abertura e encerramento. Os bilhetes estarão à venda a 7 de setembro.

O ano de 2020 já se previa diferente. A d’Orfeu prepara-se para celebrar 25 anos e trabalhava numa edição especial d’O Gesto Orelhudo, entre outras iniciativas. Com a pandemia, as incertezas tomaram de assalto a agenda cultural da Associação e o cartaz do festival começou a ganhar outra forma, à medida que iam sendo conhecidas as recomendações da DGS.

Esta 19.ª edição acaba por se tornar, assim, verdadeiramente especial, dadas as circunstâncias. Além das grandes noites de quarta a sexta, o festival vai estender-se pelo fim de semana, voltando a ter também programa diurno. O público infantil e familiar fidelizado ao Festival i! (não realizado em maio) está convidado para as tardes de sábado e domingo, sempre no CAA.

Confirmada está, para a noite de abertura, a subida ao palco dos fabulosos Tais Quais, “quais oliveiras, olivais, pintassilgos, rouxinóis”, que trazem uma noite de cantigas e histórias, desfiando o cante e o conto, diretamente da sabedoria popular. João Gil, Vitorino, Tim, Vicente Palma, Celina da Piedade, Paulo Ribeiro e Sebastião Santos trazem as violas, o acordeão, a percussão, quem sabe uma campaniça e vozes de arrepiar. Pelo meio, há também Jorge Serafim que aqui partilha histórias, anedotas e contos populares. O banquete está servido para quarta-feira à noite.

No fim da tarde de domingo, para a despedida, Ana Bacalhau, Jorge Benvinda, Sérgio Godinho e Vitorino refrescam a memória do cancioneiro popular infantil português, com “Canções de Roda, Lenga Lengas e Outras Que Tais”. Às suas vozes juntam-se grandes músicos, dirigidos pelo pianista Filipe Raposo, que fez novos arranjos para as canções que todas as gerações conhecem. O espetáculo terá a participação especial de um coro infantojuvenil de vozes aguedenses, num momento especial para toda a família.

Programa completo e bilhetes disponíveis em dorfeu.pt/ogestoorelhudo a partir de 7 de setembro.