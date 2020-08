O biólogo Andreas Noe, mais conhecido por ‘The Trash Traveler’ (O Viajante do Lixo), esteve no passado dia 25 de agosto, a recolher lixo no areal na Praia da Vagueira e contou com a ajuda de alguns veraneantes ali presentes. O objetivo, desta ação, não é limpar a praia, mas sim chamar a atenção para uma utilização de plástico, especialmente para aquele de uso único (palhinhas, cotonetes, …) escolhendo alternativas mais sustentáveis.

Nesta passagem, foram recolhidos 32kg de plástico que foram guardados para, no final deste projeto, serem trabalhados por um artista.

O biólogo alemão, que há 2 anos escolheu Portugal para viver, decidiu percorrer toda a costa portuguesa, numa campanha de sensibilização “The Plastic Hike” para alertar para o problema da poluição dos oceanos. Começou na foz do rio Minho, no dia 15 de agosto e pretende chegar a Vila Real de Santo António a 11 de outubro. Pelo caminho efetua paragens em algumas praias.

A aventura está a ser documentada na conta de Instagram do alemão e conta até com uma equipa de filmagem. Para apoiar o projeto existe uma campanha de fundos.

No final, Andreas pretende mostrar a quantidade de resíduos recolhidos e aproveitar alguns para novos fins.