O Comando Territorial de Aveiro da GNR, através do Posto Territorial de Vagos, recuperou, no passado dia 21, dois veículos roubados, cujos autores são suspeitos de um conjunto de roubos com violência e sequestro nos concelhos de Aveiro e Ílhavo.

Na sequência de uma ação de policiamento, os militares da GNR detetaram dois veículos roubados a circular na via pública. Um deles foi intercetado de imediato, culminando na constituição de arguido do respetivo condutor, de 25 anos. No decorrer das diligências policiais, foi possível identificar o condutor, também de 25 anos, do outro veículo roubado, tendo sido igualmente recuperado. Ambos os veículos foram devolvidos aos respetivos proprietários.

Todos os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vagos, assim como a Polícia Judiciária (PJ) foi informada.

As ações contaram com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aveiro.