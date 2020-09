No ano em que se celebram os 100 anos do nascimento da cantora Amália Rodrigues, a Câmara Municipal de Vagos, evocando a sua memória, realizou uma noite de fados, no Largo Parracho Branco, na praia da Vagueira.

Numa noite agradável e amena, as fadistas Mariana Oliveira, Andreia Alferes e Carolina Pessoa cantaram e encantaram os presentes com as suas atuações.

Igualmente brilhantes foram as interpretações dos músicos João Silva, Ricardo Silva e Fábio Rocha.

O presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, explicou que a realização daquela noite de fados deve-se às comemorações dos 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues “e também ao trabalho que o Município tem vindo a desenvolver em prol da cultura, num ano muito difícil devido à pandemia”.