O Município de Anadia deliberou atribuir, na reunião de executivo do passado dia 9 de setembro, uma verba de 10 mil euros à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Moita destinada a colaborar nas despesas realizadas com os trabalhos levados a efeito na Casa de Éfeso (Casa de Maria), um edifício de culto religioso localizado no lugar da Junqueira, Freguesia da Moita.

De recordar que, em 2019, o executivo municipal já havia atribuído um apoio, também de 10 mil euros, para a construção do edifício. Com o valor agora deliberado, o apoio da autarquia anadiense para a criação daquele espaço religioso, na Junqueira – Moita, perfaz um total de 20 mil euros.

Este espaço religioso foi inaugurado, no passado dia 6 de setembro, numa cerimónia presidida pelo Bispo da Diocese de Aveiro, D. António Moiteiro. Para além das entidades religiosas locais, o evento contou ainda com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso e dos presidentes das Juntas de Freguesia da Moita e de Vila Nova de Monsarros.

A Casa remete para uma construção existente na localidade de Éfeso, na Turquia, e que terá sido a última morada da Virgem Maria antes da assunção.

A edil Teresa Cardoso sublinha que se trata de “um espaço de culto religioso e de interesse cultural para a região, constituindo-se num monumento de referência mundial”.