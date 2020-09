A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP III), do Centro de Saúde de Anadia, encontra-se encerrada desde as 9h da manhã, desta quinta-feira, devido a perigo de contágio por Covid-19.

Ao Jornal da Bairrada, Pedro Almeida, diretor executivo, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Baixo Vouga, revelou que na sequência de “um profissional de saúde ter testado positivo, por forma a não haver risco de contágio”, foi decidido o encerramento daquela unidade.

Pedro Almeida avança que no dia de hoje todos os testes aos profissionais que ali trabalham ficam concluídos e que o atendimento presencial poderá ser retomado já no próximo sábado com a consulta complementar, ou na segunda-feira.

“Hoje fazemos o resto dos testes ao pessoal e dependendo da velocidade com que o laboratório disponibilize os resultados, avaliaremos a situação por forma a reabrir”, completou.

A unidade, que se localiza na Avenida Eng. Tavares da Silva, embora se encontre com atividade presencial suspensa, está a funcionar através de meios à distância (telefone e email).