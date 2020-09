Centro Saúde Anadia: Consultas presenciais já foram retomadas - Jornal da Bairrada

Já foram retomadas as consultas presenciais na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP III), do Centro de Saúde de Anadia. A presidente da Câmara Municipal de Anadia confirmou ao JB que foi informada “pelo sr. diretor do ACES Baixo Vouga e pela sra. delegada de saúde, que todos os t...