O Município de Vagos tem, neste momento, um caso ativo de infeção por Covid-19. A informação atualizada foi emitida esta quinta-feira, dia 10, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vagos.

Com este, sobem para 43 os casos de infetados com Covid-19 no concelho de Vagos, desde o início da pandemia. Recorde-se que este concelho registou um óbito, no final de março.

Este documento do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos é publicado semanalmente, à quinta-feira, após obtenção dos dados fornecidos pela Unidade Local de Saúde e carece de atualizações sempre que haja alteração legislativa ou informação relevante que assim o justifique.