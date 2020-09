O Município de Anadia está a proceder ao arranjo paisagístico de um terreno, propriedade da autarquia, na Rua Nova, na Curia, por forma a transformá-lo num pequeno espaço de lazer. Um investimento de cerca de 22.500 euros e com um prazo de execução de 60 dias.

A intervenção pretende converter este espaço público, sem utilização, numa zona mais airosa e aprazível. Os trabalhos a realizar constarão na definição de zonas de circulação pedonal, com a criação de zona de estadia e ainda o ajardinamento do espaço com plantas herbáceas e sub-arbustivas.

De acordo com o projeto delineado, o espaço irá apresentar um cruzamento de dois caminhos pedonais que levam a zona de estar, possibilitando assim o recreio passivo do espaço e zonas de lazer, onde se prevê a aplicação de mobiliário urbano, designadamente bancos e papeleiras.

Segundo nota da câmara municipal “tentou-se acautelar aspetos essenciais como a funcionalidade dos espaços, o seu uso adequado e a sua integração no tecido urbano envolvente, atendendo a que se trata de uma área residencial.”