António Mendonça foi reconduzido na passada sexta-feira, dia 25 de setembro, na liderança da Concelhia de Anadia do Partido Socialista, ao arrecadar 80% dos votos.

A sufrágio apresentou-se uma lista única liderada por este dirigente socialista, que assumiu a concelhia do PS em 2018.

Com 65 anos, casado e a residir em Anadia, António Mendonça quer um PS independente pelo que, se compromete a apresentar o partido a eleições autárquicas, em 2021, sem qualquer coligação.

António Mendonça, que exerce a profissão de Geógrafo, é acompanhado neste novo mandato por Isilda Silva, António Alves, Filipe Santiago, Manuela Freire, Francisco Casimiro, Marcelino Ferreira, Paula Santos, Mário Abade, Luís Santos, Maria Clélia Carvalho, Jaime Martins, Aristides Matias, Manuel Leal e André Henriques.

Ao JB, o líder do PS Anadia acrescenta que, ainda esta semana, será realizada uma reunião para eleger o secretariado e a mesa da assembleia.

Já a tomada de posse será oportunamente anunciada.