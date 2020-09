Uma residência ardeu na madrugada de terça-feira, em Sangalhos, deixando a moradora desalojada.

O alerta foi dado por volta das 00h50, revelou a JB, o comandante Bruno Almeida, dos Bombeiros Voluntários de Anadia, que para o local deslocou quatro veículos e 12 operacionais daquela corporação.

Dada a violência do incêndio, os trabalhos de rescaldo e ventilação decorreram até às 4 horas da madrugada.

Segundo ainda o comandante anadiense “tratando-se de uma construção em alvenaria, mas com muita madeira”, houve dificuldade no combate, acabando a estrutura do telhado, em madeira, por ruir.

JB apurou que a moradora está a residir em casa de uma pessoa amiga e que a causa do fogo ainda está a ser apurada.

A GNR de Sangalhos tomou conta da ocorrência.