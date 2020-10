No final da obra, em 2021, serão cerca de 30 hectares de nova vinha que a Aliança – Vinhos de Portugal terá plantado numa área contígua à variante à EN 235, entre Sangalhos (Ribeiro) e o limite do concelho vizinho de Oliveira do Bairro. ...

Sangalhos: Aliança investe na primeira vinha, feita de raiz, na região para espumante Baga Bairrada - Jornal da Bairrada www.jb.pt No final da obra, em 2021, serão cerca de 30 hectares de nova vinha que a Aliança – Vinhos de Portugal terá plantado numa área contígua à variante à EN 235, entre Sangalhos (Ribeiro) e o limite do concelho vizinho de Oliveira do Bairro. Esta será a primeira grande área de vinha projetada ...