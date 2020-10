A Câmara Municipal de Anadia aprovou, no passado dia 21 de outubro, em reunião de executivo, o início do procedimento para a criação do Regulamento de Funcionamento e da Atividade do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município que se encontra em construção na Zona Industrial de Alféloas.

O novo Centro de Recolha de Animais, que representa um investimento na ordem dos 240 mil euros, vai substituir o atual espaço que é insuficiente para dar resposta às inúmeras solicitações que chegam à Câmara Municipal. As novas instalações vão permitir assim triplicar a capacidade de recolha e de acolhimento de animais.

O Centro de Recolha vai ser constituído por dois edifícios de piso único que irão albergar, para além das celas para os animais (cães e gatos), salas de esterilização, de recobro, de ocisão, de isolamento e quarentena e de multiespécie, posto de vacinação, gabinete veterinário, zona de higienização, armazém de cadáveres, maternidade, enfermarias, espaços de exercício comum, áreas de apoio e logística.

Este projeto visa alojar cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer lugares públicos, bem como animais perigosos que apresentem riscos para a segurança de pessoas ou outros animais.

Outro dos objetivos passa por executar campanhas de profilaxia médica e sanitária, assim como programas e ações que visem o bem-estar animal. Finalmente, pretende-se proceder à esterilização dos animais errantes sempre que necessário.

A parte física do Centro de Recolha deverá ficar concluída nos próximos meses. Numa segunda fase proceder-se-á à colocação do mobiliário e respetivo equipamento.