O Município de Anadia está a participar no “MAP Virtual Week”, a maior feira de empreendedorismo digital, em Portugal. O evento online, que tem como parceiros o Banco Montepio e a Associação Acredita Portugal, decorre até ao próximo domingo, 18 de outubro. A iniciativa dá também a conhecer os projetos finalistas do concurso “Montepio Acredita Portugal”, de onde se destaca o dos jovens anadienses “bam•bu bicycles”.

Anadia está presente com um stand virtual com o intuito de dar a conhecer os incentivos municipais aos jovens empreendedores e ao tecido empresarial, no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “Invest em Anadia”.

O Município dá também destaque ao Curia Tecnoparque que alberga várias valências direcionadas para o empreendedorismo e o tecido empresarial, nomeadamente a Incubadora de Empresas e o Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor (GAEE), e com o qual pretende estimular a criação e o desenvolvimento de empresas, potenciando um impacto económico favorável no concelho e na região.

Com a Incubadora de Empresas, a autarquia ambiciona promover o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, disseminando a cultura do empreendedorismo e da inovação, em prol do desenvolvimento regional.

O GAEE tem como missão auxiliar o tecido empresarial do concelho, nos procedimentos administrativos e no processo de licenciamento, de modo a reduzir os prazos de tramitação. Para breve está prevista a entrada em funcionamento do “Espaço Empresa” que irá ser mais uma ferramenta de ajuda para os empresários.

Projeto anadiense é finalista

O projeto dos jovens anadienses, Joana Saavedra e Tiago Saavedra, “bam•bu bicycles” é um dos 22 finalistas do concurso “Montepio Acredita Portugal”, integrando a categoria “Brisa Mobilidade 2020”.

A “bam•bu bicycles” é uma marca de bicicletas de bambu, com a missão de inspirar viagens épicas e experiências únicas, promovendo o bem-estar e a mobilidade sustentável em Portugal. As bicicletas são construídas com materiais sustentáveis, sendo o quadro inteiramente de bambu, reduzindo a pegada de carbono.

Os vencedores do concurso vão ser conhecidos no decorrer da Gala Acredita Portugal que terá lugar esta sexta-feira, dia 16 de outubro.

O “MAP – Montepio Acredita Portugal” tem como principais objetivos discutir o estado do empreendedorismo em Portugal e o impacto que o Covid-19 tem no ecossistema, bem como descobrir novas oportunidades de negócio onde possa valer a pena investir tempo e dinheiro. Por outro lado, proporciona a oportunidade de conhecer algumas “start-ups” mais interessantes que apareceram nos últimos anos, nomeadamente os finalistas do concurso Montepio Acredita Portugal.