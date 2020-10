O prazo para apresentação das candidaturas a Bolsas de Estudo ao Ensino Superior em Anadia termina na próxima segunda-feira, 19 de outubro.

De recordar que, à semelhança dos anos anteriores, o Município de Anadia vai atribuir 50 bolsas de estudo, no valor de mil euros cada, no âmbito do Regulamento Geral de Ação Social (RGAS), para apoiar estudantes que frequentem o ensino superior.

De acordo com o regulamento, podem candidatar-se os estudantes que estejam matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência de cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional, licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino em Portugal.

Os interessados devem entregar as respetivas candidaturas no Serviço de Ação Social do Município de Anadia (Centro Cultural de Anadia), preferencialmente, por email (redesocial.m.anadia@gmail.com) ou, no caso de ser presencialmente, devem previamente agendar a respetiva marcação via telefone (231 510 486).

Com esta medida, que integra o sistema de benefícios sociais do Município de Anadia, a autarquia propõe-se aprofundar o papel que tem vindo a desempenhar enquanto promotora da coesão social e da igualdade de oportunidades. Visa, ainda, incentivar e proporcionar o acesso e a frequência do ensino superior a jovens cidadãos, residentes no concelho de Anadia, cujas possibilidades financeiras sejam insuficientes.

O benefício é uma prestação pecuniária anual destinada a comparticipar os encargos com a frequência de um curso, atribuída pelo Município de Anadia a fundo perdido.