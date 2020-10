Anadia vai ter o habitual Sorteio de Natal do Comércio Local. Esta será a 5.ª edição e decorre entre 1 de dezembro e 3 de janeiro de 2021. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Anadia e a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada.

Incentivar compras

no comércio local

Este ano, o número de prémios mais que triplicou. Vão ser atribuídos 100 prémios no valor de 100 euros cada, avançou o vereador Ricardo Manão, durante a última reunião do executivo anadiense.



De acordo com o vereador, a importância do Sorteio de Natal para o comércio local este ano é ainda maior, “face ao atual contexto de pandemia vivido no país que provocou um impacto substancial, afetando, de forma bastante acentuada, o comércio. O incentivo à compra no comércio local, no atual contexto, revela-se fundamental para dinamizar o comércio local e incentivar os cidadãos a comprar localmente, minimizando dessa forma, o impacto negativo causado em tão importante setor da economia”, sublinhou, não deixando de destacar ser também esta uma forma de “evitar deslocações desnecessárias para grandes centros urbanos”.



A iniciativa tem como objetivo dinamizar o comércio tradicional do concelho, incentivando a realização de compras natalícias no mesmo. Podem participar no sorteio todos os estabelecimentos comerciais do concelho, e com área inferior a mil m2. As inscrições dos estabelecimentos comerciais deverão ser efetuadas até 27 de novembro, sendo as mesmas gratuitas.



O Sorteio vai funcionar, praticamente nos mesmos moldes dos anos anteriores.

