O grande destaque do fim de semana desportivo vai para o João Silva, do Clube de Ciclismo da Bairrada, que se sagrou em Castelo Branco, campeão nacional de estrada no escalão de juniores.

O Anadia, no Algarve, levou a melhor sobre o Moncarapachense (2-1) e está na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Pelo caminho ficou o Recreio de Águeda, que perdeu no terreno do Trofense por 4-2.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro folgou e viu o Fermentelos apanhá-lo na liderança, depois da vitória robusta sobre a LAAC (3-0). Quem voltou a atrasar-se foi o Pampilhosa, que perdeu em casa com o Bustelo (0-2).

Na estreia do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão, destaque para a vitória do Bustos em São Roque (2-1), do Antes e Calvão, que venceram em casa Mourisquense e Pinheirense, respetivamente.

Na 2.ª Divisão Distrital, registo para as goleadas do Aguinense em casa sobre o Sosense (7-0); do VN Monsarros em Bustos diante do Mamarrosa (6-1) e do triunfo do Ribeira/Azenha no Bom Sucesso (3-2).