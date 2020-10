A Biblioteca Municipal João Grave, em Vagos, estará iluminada de azul este sábado, dia 24 de outubro, entre as 18h30 e as 22h30, para assinalar, de forma simbólica, o 75.º aniversário das Nações Unidas.

A ONU – Organização das Nações Unidas – é um dos maiores e mais importantes organismos internacionais tendo como principais objetivos manter a paz e a segurança internacionais; promover e estimular o respeito dos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos; conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter económico, social, cultural ou humanitário.

Esta é uma data que a Organização considera de grande importância para o sistema internacional, sobretudo no atual contexto da crise resultante da pandemia da Covid-19. Neste sentido, o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental está a coordenar uma iniciativa, à escala europeia, pedindo a inúmeras entidades relevantes que se juntem, simbolicamente, a esta ocasião, iluminando a azul, a cor da ONU, edifícios/monumentos icónicos.

A campanha europeia “Europe Turns UN Blue” é promovida pelo Centro de Informação Regional da ONU para a Europa Ocidencal (UNRIC), com o apoio do subsecretário-geral da ONU, Fabrizio Hochschild, conselheiro especial do secretário-geral para as Comemorações dos 75 anos das Nações Unidas, que explica o objetivo desta iniciativa de cariz europeu: “Esperamos que esta iniciativa ajude a lembrar-nos do valor universal da paz, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos nestes tempos incertos”.

O edifício sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, o Castelo de Dublin, o Palácio de Cibelles, em Madrid, e o Palácio da Paz, em Haia, estão entre os muitos edifícios que se vestirão de azul neste dia 24 de outubro.