A cidade de Águeda recebe, esta sexta-feira, 19 anos depois, a chegada de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, este ano uma Edição Especial, por causa da pandemia Covid-19. Águeda já viu partidas e chegadas por 13 vezes, a última das quais em 2001.

A Edição Especial Jogos Santa Casa começou em Fafe com 98 ciclistas inscritos e a presença de 15 equipas. A 5.ª etapa começa em Oliveira do Hospital e termina em Águeda (176, 3kms), com a meta instalada na Av. Calouste Gulbenkian.



O pelotão vai cruzar uma grande franja da Bairrada, com passagens por Mealhada, Luso, Cantanhede, Mira, Corticeiro de Baixo, Vilarinho do Bairro, Mogofores, Sangalhos (passagem pelo Velódromo Nacional), Oliveira do Bairro (os ciclistas viram para a estrada da Murta) em direção a Águeda.

Os ciclistas chegarão a Águeda às 17h20, passando pela chamada “rotunda da bicicleta” e dirigindo-se para o centro da cidade, onde cruzarão a meta, na Av. Calouste Gulbenkian, por volta das 17h30.