Anadia: 22 associações culturais recebem apoio camarário

Executivo aprova atribuição de apoio financeiro para que as associações culturais do concelho possam continuar a sua atividade apesar de terem sido confrontadas com diminuição das receitas devido à pandemia.

São 22, as associações culturais do concelho de Anadia que vão receber apoio financeiro municipal, no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural (PAMDC). As verbas, que totalizam cerca de 30 mil euros, foram aprovadas em reunião de executivo e têm como intuito auxiliar a atividade regular destas associações.

O apoio visa não só reconhecer o interesse público das atividades desenvolvidas pelas associações, apesar das limitações e constrangimentos decorrentes da pandemia, mas também contribuir para que estas possam continuar a sua atividade, não deixando a autarquia de reconhecer o facto das associações culturais terem sido confrontadas com diminuição das receitas perante a impossibilidade de promoção de eventos que poderiam contribuir para melhorar a sua tesouraria.

As associações contempladas com estes apoios foram: ADABEM – Núcleo Cultural, Associações dos Artistas Plásticos da Bairrada, Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Óis do Bairro, Associação Cultural e Recreativa Cerca-São Pedro, Associação “O Coral da Bairrada”, Associação Recreativa e Cultural de Tamengos, Associação Recuperar a Aldeia de Torres, Associação Stella Maris, Casa do Povo de Avelãs de Caminho – Sons de Avelãs, Casa do Povo de Vilarinho do Bairro – Rancho Folclórico e Grupo de Bombos “Bate Forte”, Centro Cultural Fogueirense – Grupo Coral Oásis, Centro Cultural e Recreativo de Samel, Centro Social Cultural e Recreativo de Poutena – Dança Jazz, Centro Sócio Cultural de Horta, Club de Ancas – Associação de Solidariedade Social, Recreio, Formação e Cultura, Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, Associação para o Desenvolvimento da Arte e Cultura de Anadia – Banda de Música de Anadia, Grupo Artístico e Cultural “Os Rouxinóis”, Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro, Grupo Folclórico de Óis do Bairro “Os Olhitos da Bairrada”, Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina e Orquestra Desigual da Bairrada ODB – Associação.

Os apoios a conceder serão formalizados mediante a celebração de Contratos Programa de Desenvolvimento Cultural.