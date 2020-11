Anadia: ASAC recebe apoio de 30 mil euros para obras

A ASAC tinha delineado um conjunto de ações e eventos a realizar durante o ano de 2020 com o objetivo de angariar fundos para minimizar o impacto financeiro do investimento, contudo, os planos acabaram por não ser concretizados, em resultado da inesperada pandemia.

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião de executivo, no passado dia 18 de novembro, a atribuição de uma verba de 30 mil euros à Associação Social de Avelãs de Caminho (ASAC) destinada a apoiar o investimento que a Instituição está a realizar na remodelação das instalações, por forma a colmatar as dificuldades sentidas no funcionamento das respostas sociais.

A intervenção decorre de uma candidatura apresentada pela ASAC ao Programa Operacional Regional do Centro (Portugal 2020), no valor de 610.158,66 euros, e comparticipada pelo FEDER em 85%. Os restantes 15% são suportados pela Instituição.

O apoio municipal tem em consideração o esforço que está a ser desenvolvido pela Instituição, com este elevado investimento na requalificação e remodelação das suas instalações, no sentido de tornar as diferentes valências mais funcionais, para que possa prestar um serviço de qualidade superior, nomeadamente criando um maior conforto e bem-estar aos seus utentes, apesar de todas as dificuldades inerentes ao momento atual de alguma adversidade.

Para além do apoio financeiro, o executivo deliberou ainda isentar a ASAC do pagamento das taxas municipais devidas pela ocupação da via pública, no âmbito dos trabalhos de conservação das instalações.