O projeto “Movimento Sénior é Vida!” está de volta para mais um ciclo de sessões geriátricas, junto da população mais idosa. Face à pandemia de Covid-19, foram implementadas algumas alterações com o intuito de evitar a propagação do Covid-19.

Ao contrário das sessões iniciais, em que os utentes das diversas Instituições se reuniam num espaço municipal, desta vez, os técnicos do Município de Anadia deslocar-se-ão a cada uma das IPSS’s aderentes, cumprindo todas as normas de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

As sessões agendadas para os meses de novembro e dezembro irão decorrer nas instalações da APPACDM de Anadia e do Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros em horários diferenciados à terça-feira, no Club de Ancas e Casa do Povo de Amoreira da Gândara à quarta-feira, e no Centro Bem-Estar Social da Freguesia de Tamengos e Centro Social Recreativo e Cultural da Pedralva à sexta-feira.

O Município de Anadia desenvolve o projeto “Movimento Sénior é Vida!” desde 2012, com o com o intuito de estimular a prática da atividade física junto dos seniores das instituições sociais e da comunidade em geral do concelho, bem como promover o convívio interinstitucional, contribuindo assim para o seu bem-estar.