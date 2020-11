Município de Anadia vai entregar 150 cabazes de Natal

São 150, os Cabazes de Natal que a Câmara Municipal de Anadia vai entregar este ano a famílias do concelho que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica.

A decisão foi tomada na última reunião do executivo e colheu unanimidade dos vereadores.

O investimento da autarquia nesta iniciativa ronda os 7 mil euros e os Cabazes de Natal vão ser entregues no próximo mês de dezembro.



Segundo a Câmara Municipal, a atribuição dos Cabazes de Natal tem como objetivo principal assinalar a época natalícia com bens alimentares próprios desta época junto das famílias do concelho, com maior dificuldade em aceder aos mesmos.

Este ano serão mais 50 cabazes a distribuir que o executivo justifica dada a situação complexa em que o concelho, o país e o mundo se encontram devido à pandemia, sendo este apoio nesta época do ano ainda mais relevante e significativo.

