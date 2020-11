O. do Bairro: Câmara atribui apoio extraordinário de 40 mil euros aos bombeiros

O Executivo Municipal de Oliveira do Bairro aprovou um apoio financeiro extraordinário de 40 mil euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

Desde o início deste ano, o município já atribuiu a esta associação apoios financeiros no valor de 150 mil euros, para além de suportar, em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os custos com as remunerações, e respetivos encargos associados, dos elementos da Equipa de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara, este apoio tem como objetivo “permitir o equilíbrio financeiro da Associação e, assim, apoiar a sua atividade em prol da nossa população”.

Acompanhando “bem de perto, as dificuldades e desafios que a conjuntura de pandemia tem apresentado a todas as entidades do Concelho”, o autarca explica que este apoio “vai permitir suavizar a muito significativa perda de receita que a associação está a ter, em resultado da redução da prestação de serviços de transportes de doentes urgentes e não urgentes, que coloca em causa a continuidade deste serviço à nossa população”.

Duarte Novo justifica a atribuição destes apoios com a “necessidade de garantir que os nossos bombeiros consigam responder de forma eficaz e em segurança às necessidades da população”. “A Câmara Municipal tem trabalhado com esta associação, de forma a encontrarmos as melhores soluções para todas as insuficiências e problemas que vão naturalmente aparecendo”, explicou ainda o autarca.